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Пожарные три раза выезжали тушить контейнеры для мусора в Дзержинске Нижегородской области 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, сообщения о загорании пластиковых евроконтейнеров поступили в 21:08, 22:39 и 23:01. В результате сгорели девять евроконтейнеров.
На каждый пожар выезжали по четыре сотрудника пожарно-спасательных подразделений, в каждом случае была задействована одна единица техники.
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