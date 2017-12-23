Последние новости рубрики Происшествия
24 декабря 2017 10:22  [168] Пожарные три раза выезжали тушить контейнеры для мусора в Дзержинске Нижегородской области 23 декабря
22 декабря 2017 17:09  [225] Волонтеры просят помощи в поисках вновь пропавшей несовершеннолетней нижегородки (найдена живой)
22 декабря 2017 15:11  [278] Нижегородец задержан по подозрению в эксгибиционизме перед несовершеннолетними
22 декабря 2017 11:53  [301] Nissan насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области 21 декабря
22 декабря 2017 11:52  [365] Предприниматель из Павловского района Нижегородской области осужден на пять лет условно за бутлегерство
22 декабря 2017 11:32  [346] Директор газовой службы в Городце Нижегородской области осуждена на четыре года за гибель женщины и ребёнка
22 декабря 2017 11:29  [352] Житель Сормовского района Нижнего Новгорода предстанет пред судом по обвинению в убийстве из ревности
22 декабря 2017 10:34  [165] Мужчина погиб на пожаре в Семёнове Нижегородской области 21 декабря
22 декабря 2017 10:17  [439] Насмерть сбивший двух женщин в Ветлужском районе Нижегородской области водитель осуждён на четыре года
21 декабря 2017 19:08  [232] Жительница Дзержинска Нижегородской области осуждена на полтора года условно за поджог автомобиля
Происшествия

Пожарные три раза выезжали тушить контейнеры для мусора в Дзержинске Нижегородской области 23 декабря

24 декабря 2017 10:22  [168] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожарные три раза выезжали тушить контейнеры для мусора в Дзержинске Нижегородской области 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщения о загорании пластиковых евроконтейнеров поступили в 21:08, 22:39 и 23:01. В результате сгорели девять евроконтейнеров.

На каждый пожар выезжали по четыре сотрудника пожарно-спасательных подразделений, в каждом случае была задействована одна единица техники.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожары
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph