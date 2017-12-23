Пожарные три раза выезжали тушить контейнеры для мусора в Дзержинске Нижегородской области 23 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожарные три раза выезжали тушить контейнеры для мусора в Дзержинске Нижегородской области 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщения о загорании пластиковых евроконтейнеров поступили в 21:08, 22:39 и 23:01. В результате сгорели девять евроконтейнеров.

На каждый пожар выезжали по четыре сотрудника пожарно-спасательных подразделений, в каждом случае была задействована одна единица техники.