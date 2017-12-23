Нижегородский волейбольный клуб "Спарта" обыграл курский "ЮЗГУ-Атом" в матче 23 декабря Спорт

Нижегородский волейбольный клуб "Спарта" обыграл курский "ЮЗГУ-Атом" в матче 23 декабря. Об этом сообщается на сайте "Спарты".

Согасно информации, в первом сете нижегородские волейболистки уступили противницам из Курска (23:25), в трех последующих же оказались сильнее (25:22; 26:24; 25:16) В итоге счет составил 3:1.

В итоге "Спарта" в настоящее время занимает седьмое место в турнирной таблице, "ЮЗГУ-Атом" – второе.