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Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 22 декабря девушка найдена живой

24 декабря 2017 12:01  [127] Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 22 декабря девушка найдена живой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил вечером 23 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка ушла из дома утром 22 декабря и ее местонахождение было неизвестно. Отмечалось, что она может быть дезориентирована. Об обстоятельствах нахождения не сообщается. Ранее эта девушка уже пропадала.

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