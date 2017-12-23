Пропавшая в Нижнем Новгороде 22 декабря девушка найдена живой Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 22 декабря девушка найдена живой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил вечером 23 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка ушла из дома утром 22 декабря и ее местонахождение было неизвестно. Отмечалось, что она может быть дезориентирована. Об обстоятельствах нахождения не сообщается. Ранее эта девушка уже пропадала.