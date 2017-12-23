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Происшествия

Жительница Нижегородской области суждена на два года условно за заражение знакомого ВИЧ-инфекцией

25 декабря 2017 09:05  [238] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Нижегородской области суждена на два года условно за заражение знакомого ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 24 декабря 2017 года.

Согласно информации, 27-летняя жительница Спасского района, являясь ВИЧ-инфицированной, не сообщила своему знакомому о наличии у нее данного заболевания. При этом она несколько раз в мае 2017 года вступала с ним в интимные отношения и заразила его ВИЧ-инфекцией.

Отмечается, что лицо, заражённое вирусом иммунодефицита, обязано информировать о наличии заболевания своих половых партнёров согласно ст.1 ФЗ РФ №38 "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".

Как сообщает прокуратура, женщина ранее не судима.

Суд приговорил её по ч.2 ст.122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни) к двум годам лишения свободы условно.

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