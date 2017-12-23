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Политика

"Справедливая Россия" не намерена выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2018 году

25 декабря 2017 09:38  [182] Политика
Справедливая Россия не намерена выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2018 году

Справедливая Россия не намерена выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2018 году

Партия "Справедливая Россия" на съезде 24 декабря 2017 года рассмотрит вопрос о невыдвижении своего кандидата на выборы президента РФ в 2018 году и поддержке на выборах действующего президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба председателя партии и руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе ФС РФ Сергея Миронова.

"Партия "Справедливая Россия" своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Путина. На съезде будем рекомендовать такое решение. Не сомневаюсь, что съезд его поддержит", – заявил председатель партии Сергей Миронов.

Лидер СР отметил, что подавляющая часть сторонников партии поддерживает действующего президента.

Отмечается, что представители партии войдут в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина и в иные предвыборные структуры кандидата.

"При этом программа и политическая позиция партии остаются неизменными. Также мы были, есть и будем в оппозиции к “Единой России”", – подчеркнул Миронов.

Напомним, что по данным на 24 декабря 2017 года на выборы президента выдвинулись: Владимир Жириновский от ЛДПР и Борис Титов от "Партии роста".

Как сообщалось ранее, действующий президент РФ Владимир Путин намерен пойти на выборы самовыдвиженцем. Выборы назначены на 18 марта 2018 года.

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