Суд приговорил жителя Нижегородской области к обязательным работам за ложный донос об угоне автомобиля после "пьяного" ДТП Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Нижегородской области к обязательным работам за ложный донос об угоне автомобиля после "пьяного" ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 24 декабря 2017 года.

Установлено, что вечером 24 июля 2017 года 44-летний житель г. Ветлуги, лишенный права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. После этого он совершил ДТП. "Желая избежать ответственности, мужчина обратился с заявлением в отдел полиции и сообщил об угоне своего автомобиля, тем самым сделав ложный донос о совершенном преступлении", - сообщает прокуратура.

Суд приговорил мужчину по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) к 480 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком три года.