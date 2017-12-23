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Происшествия

Суд приговорил жителя Нижегородской области к обязательным работам за ложный донос об угоне автомобиля после "пьяного" ДТП

25 декабря 2017 09:52  [211] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Нижегородской области к обязательным работам за ложный донос об угоне автомобиля после "пьяного" ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 24 декабря 2017 года.

Установлено, что вечером 24 июля 2017 года 44-летний житель г. Ветлуги, лишенный права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом состоянии. После этого он совершил ДТП. "Желая избежать ответственности, мужчина обратился с заявлением в отдел полиции и сообщил об угоне своего автомобиля, тем самым сделав ложный донос о совершенном преступлении", - сообщает прокуратура.

Суд приговорил мужчину по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления) к 480 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком три года.

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