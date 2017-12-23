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Происшествия

СУ СК проводит проверку по факту гибели годовалого ребёнка на пожаре в Уренском районе Нижегородской области

25 декабря 2017 10:43  [263] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели годовалого ребёнка на пожаре в Уренском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Согласно информации, в ночь на 23 декабря 2017 года произошло возгорание деревянного дома в деревне Титково. После тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружено тело годовалой девочки.

По версии следствия, вечером 22 декабря 2017 года 24-летняя женщина, закрыв в доме троих малолетних детей, ушла в гости. Ночью соседи обнаружили возгорание и вызвали спасателей. При этом сами соседи стали оказывать помощь запертым в доме детям. Пятилетнюю девочку и трёхлетнего мальчика удалось спасти, а годовалая девочка погибла. По предварительной версии, причиной пожара стала шалость с огнем трёхлетнего мальчика. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

В настоящее время малолетние дети изъяты у матери: старшая девочка помещена в приют, а трёхлетнего мальчика забрал родной отец.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Действиям женщины, оставившей малолетних детей без присмотра в запертом доме, в результате чего погиб ребенок, будет дана принципиальная юридическая оценка.

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