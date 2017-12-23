Спасатели вытащили из р. Волги мужчину в Нижнем Новгороде 25 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Спасатели вытащили из Волги спрыгнувшего с Канавинского моста мужчину в Нижнем Новгороде 25 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Согласно информации, сообщение о падении мужчины с моста поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 09:50. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили мужчину лежащим на льдине около катера "Герой". Он подавал признаки жизни. Сотрудники МЧС на лодках подобрались к мужчине, бросили ему спасательный круг и помогли залезть в лодку.

После доставки на берег мужчина был госпитализирован в больницу №5. По предварительным данным, у пострадавшего диагностировано переохлаждение.

В сообщении также говорится, что спасательная операция заняла около 30 минут и проходила при сложнейшей ледовой обстановке на реке: добраться до пострадавшего мешали многочисленные торосы, льдины и участки открытой воды.