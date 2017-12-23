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Происшествия

Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Дивеевском районе Нижегородской области 23 декабря

25 декабря 2017 11:52  [136] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Дивеевском районе Нижегородской области 23 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, около 11:40 возле дома №18 по ул. Дорожной в п. Цыгановка женщина-водитель (1992 года рождения, стаж два года), управляя автомобилем Hyundai, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль Chevrolet NIVA.

В результате аварии водитель Chevrolet NIVA, мужчина 1950 года рождения, получил травму грудной клетки. После осмотра медиками он был отпущен. Его пассажир, женщина 1950 года рождения, с травмой грудной клетки и травмой шеи была госпитализирована.

Также пострадали пассажиры Hyundai, женщина 1970 года рождения и мальчики семи и десяти лет. Они получили травмы и ушибы, но в госпитализации не нуждались. Отмечается, что оба ребенка на момент ДТП находились в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности.

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