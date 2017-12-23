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25 декабря 2017 11:54  [163] Житель Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении сожительницы до смерти
Происшествия

Житель Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении сожительницы до смерти

25 декабря 2017 11:54  [163] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении сожительницы до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 25 декабря 2017 года.

По версии следствия, утром 11 октября 2017 в квартире на ул. Профсоюзная между сожителями произошла ссора на почве ревности. Обвиняемый жестоко избил женщину, которая только под утро пришла домой. Он нанес ей множественные удары руками по голове, а также деревянным топорищем по голове и телу. В довершении избиения он ударил ее по голове стеклянной пепельницей.

От полученных телесных повреждений 38-летняя потерпевшая скончалась на следующий день.

Уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемый был заключен под стражу. Свою вину он признал. До этого к уголовной ответственности не привлекался. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в декабре житель Дзержинска был осужден на 11 лет и два месяца колонии строго режима за избиение пенсионерки до смерти.

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