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Полиция задержала подозреваемого в краже оборудования для флюорографии из нижегородской больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Нижегородской области 25 декабря 2017 года.
Согласно информации, утром 21 декабря в дежурную часть ОП №1 УМВД по Нижнему Новгороде поступило сообщение от сотрудника одного из городских медицинских учреждений о том, что неизвестный похитил монитор от медицинского оборудования из кабинета флюорографии.
Позднее полицейские задержали 34-летнего пациента больницы, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчина признался сотрудникам МВД, что похитил специализированный монитор в тот момент, когда врача не было в кабинете, и впоследствии сдал технику в ломбард. Причинённый ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции из ломбарда и возвращено в медучреждение.
Сотрудниками полиции проводится проверка задержанного на причастность к совершению других имущественных преступлений.
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