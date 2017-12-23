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Происшествия

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе Нижегородской области 24 декабря

25 декабря 2017 12:15  [394] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе Нижегородской области 24 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, около 15:45 на 19 км автодороги Работки – Порецкое женщина-водитель (стаж семь лет), управляя автомобилем Fiat, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль Honda.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Fiat, женщина 1967 и мужчина 1965 года рождения, а также пассажир второго автомобиля, мужчина 1976 года рождения.

Водитель и пассажир автомобиля Honda, мужчины 1976 и 1981 годов рождения, госпитализированы.

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