Нижегородское минтранспорта намерено провести аккредитацию операторов АСКОП до конца III квартала 2018 года

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Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог планирует завершить внедрение автоматизированных систем оплаты проезда (АСКОП) в общественном транспорте на территории Нижегородской области до конца 2018 года. Об этом сообщили в министерстве 25 декабря 2017 года.
Согласно информации, законопроект о введении безналичной оплаты проезда в общественном транспорте в регионе будет внесен в нижегородское Заксобрание до конца 2017 года.
По данным минтранспорта, в настоящее время разработан план мероприятий по внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте региона. Сообщается, что после выхода соответствующего постановления облправительства "О порядке функционирования автоматизированных систем оплаты проезда в транспорте общего пользования на территории Нижегородской области" начнет действовать комиссия по аккредитации операторов автоматизированных систем оплаты проезда.
"Подразумевается, что оператор будет заключать с перевозчиками соглашения по организации безналичной оплаты проезда, установит оборудование в автобусах и троллейбусах, а также организует специальные пункты по распространению карт. Аккредитация операторов будет проходить по мере заключения заявок до конца III квартала 2018 года. Таким образом, внедрение автоматизированных систем оплаты проезда в общественном транспорте на территории Нижегородской области планируется завершить до конца 2018 года", - сообщили в министерстве.
Напомним, что изначально региональное правительство рассматривало два варианта внедрения системы автоматизированной оплаты проезда в регионе: путём проведения аукциона и без конкурсных процедур.
Как сообщалось ранее, минтранс планировал провести торги на право внедрения АСКОП в июне 2017 года, однако затем он перенес их на неопределенный срок.
В Нижнем Новгороде систему АСКОП начали внедрять с 2016 года.
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