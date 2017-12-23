Что нужно знать о выборе принадлежностей для бритья?

Перед тем, как отправиться на работу многие мужчины проводят время в ванной за бритьем. Чтобы этот процесс был приятным и безболезненным, кроме хорошей бритвы используются кремы, смягчающие волоски щетины.

Качественные мужские средства для бритья отвечают не только за комфортность процесса и хорошее скольжение бритвы по поверхности лица. Они также обеспечивают надлежащий уход за кожным покровом, предотвращая появление на нем раздражения и сухости. Только при этом не стоит забывать про выбор хорошего лезвия для бритвы.

Каким должно быть лезвие?

На странице https://barbercompany.com/brytvy-i-leza/dlja-britv/lezvyya/ представлен большой выбор лезвий для классических и современных бритв от разных производителей и по выгодной стоимости.

Отдельной популярностью среди большинства мужчин в мире пользуются именно безопасные бритвы, имеющие двусторонние лезвия. Они прекрасно снимает волосы любой жесткости, не вызывая порезов и сильных раздражений кожи.

Ошибочным считается мнение, что острое лезвие является лучшим выбором для бритья. На практике у каждого мужчины свой тип кожи. К примеру, для чувствительной кожи не желательно использовать острые лезвия. Мужчинам с густой щетиной лучше отдать предпочтение лезвиям, изготовленным из твердого сплава средней заточки. Благодаря большому выбору этих изделий каждый мужчина в состоянии подобрать для бритья такие лезвия, которые подойдут именно для его кожи. При этом выбранное лезвие может использоваться не более пяти раз.

Назначение крема для бритья.

Сложно добиться качественного и безопасного бритья без использования специального крема или пены. Сбалансированный состав косметических препаратов для бритья подготовит лицо к процедуре, хорошо увлажнит и смягчит кожу. Кроме этого, продукция от известных производителей может выполнять много других, не менее полезных функций. К ним стоит отнести:

- смягчение жесткого волосяного покрова, что станет гарантией хорошего удаления волос;

- увлажнение кожи и сохранение ее водного баланса, защиту от обезвоживания, что актуально в зимнее время года;

- насыщение кожи витаминами и другими полезными веществами;

- профилактику покраснений и раздражения;

- чувство свежести после завершения процедуры.

В состав любого такого крема обычно входит мыло. Его компоненты оказывают влияние на конечные свойства продукта: быструю растворимость и качество образования пены. Кроме содержания щелочей, в составе крема имеются жиры, питающие и увлажняющие компоненты.