Декоративная резка пенопласта

Известно, что пенопласт является не только отличным теплоизоляционным материалом, который нашел широкое применение в строительстве. Это еще и прекрасная основа для создания всевозможных фигурок, декоративных элементов, рекламных вывесок и прочих изделий.

Сервис rezzon.ru специализируется на фигурной резке пенопласта. Здесь можно заказать изготовление любых по сложности и количеству изделий из пенопласта, в том числе, и актуальной новогодней тематики.

Использование пенопласта в декоративных целях.

Для начала нужно разобраться с существующими вариантами пенопласта: мягким и твердым. Первый вид материала отличается пористой структурой, поэтому при обработке может сильно крошиться и ломаться. Твердый пенопласт лучше поддается обработке. При этом получаются более ровные срезы и минимум крошки.

В основном пенопласт выступает в качестве утеплителя. Но с его помощью многие дизайнеры создают оригинальные композиции. Также материал используется для изготовления легковесной плитки для потолка, карнизов и прочих изделий. Это стало возможным благодаря следующим плюсам материала: экологичности, малому весу, доступной стоимости.

Как выполняется резка пенопласта?

Для этого может использоваться стандартный канцелярский инструмент. Процесс выполнения среза будет сопровождаться сильным скрипом и обильным крошением материала. Такой вариант резки можно рассматривать для работы с небольшим количеством тонкостенных листов. При этом необходимо следить за лезвиями, которые придется часто менять. Обработку полотна производят на ровной и твердой поверхности. Лезвие ведут ровно, а направляющая станет хорошим упором для инструмента.

Очень часто дизайнерами используется в работе пенополистирол, чтобы создавать разные декоративные фигурки, надписи, поделки. В таких случаях уместна фигурная резка с применением обыкновенного паяльника. Чтобы добиться максимально положительного эффекта, концевую часть инструмента расплющивают либо изготавливают насадку нужного размера. Паяльником может выполняться ровная и качественная резка, что и требуется для создания декоративных элементов. Также при этом будет отсутствовать мелкий мусор.