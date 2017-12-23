Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские организации на 350 тысяч рублей за нарушения при подготовке новогодних мероприятий Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области оштрафовало нижегородские организации на 353,7 тысячи рублей за нарушения при подготовке новогодних мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в декабре 2017 года специалисты управления проверили 170 объектов, на которых планируется проведение новогодних мероприятий. Проверки проводились, в том числе, в отношении питьевой воды, пищевых продуктов, смывов в местах реализации пищевых продуктов, замеров искусственной освещенности, микроклимата. Также проверено 57 сладких подарков.

За выявленные нарушения было составлено 98 протоколов, вынесено 85 постановлений об административных наказаниях на сумму 353,7 тысячи рублей. Нарушения, выявленные в ходе проверок, устранены.

По данным управления, в период новогодних праздников и зимних каникул в Нижегородской области планируется проведение массовых мероприятий для детей и подростков на более чем 180 сооружениях закрытого и открытого типа. Также новогодние праздники будут проводиться в школах, детских садах, клубах. Во время новогодних каникул планируется работа 33 учреждений с дневным пребыванием детей, 11 - с круглосуточным пребыванием, в которых планируется отдых более двух тысяч детей.

Как сообщалось ранее, восемь оздоровительных центров и четыре санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия будут работать в регионе в дни зимних каникул.