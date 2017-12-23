Депутат ЗС НО Сергей Зуденков закупит новогодние подарки для детей

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Депутат нижегородского Заксобрания Сергей Зуденков выделил из депутатского фонда деньги на закупку новогодних подарков для детей. Об этом пресс-служба депутата сообщила 25 декабря 2017 года.
Согласно информации, решение о выделении денег Зуденков принял потому, что в местных бюджетах средства на эти цели не предусмотрены.
Новогодними подарками будут обеспечены ученики средней школы №5 Городца, Сокольской средней школы и школы №4 имени В. Клочкова в Чкаловске. Также физкультурно-спортивному комплексу "Спартак" в Городецком районе депутатом выделено 55 тысяч рублей на приобретение новых клюшек для секции хоккея, а в учреждении культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система" им профинансирована организация экскурсии для детей-инвалидов.
"Надеюсь, у школьников будет веселый праздник и интересные каникулы", - подчеркнул Зуденков.
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