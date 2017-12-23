Сбербанк украсил Нижний Новгород к Новому году

Фото:
Сбербанк установил праздничные инсталляции в районах Нижнего Новгорода перед Новым годом. Об этом пресс-служба банка сообщила 25 декабря 2017 года.
Согласно информации, на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской (в районе пересечения с Малой Покровской) разместился световой елочный шар. Новогодняя инсталляция выполнена из сборной металлоконструкции, украшенной разноцветным светодиодными гирляндами - клиплайтом. Попасть внутрь шара легко - с двух сторон в нем предусмотрены арки для прохода. Такой же шар-близнец расположился на площади Маркина.
На площадке перед Нижегородским академическим театром драмы им. Горького "припарковалась" карета. На площади Минина появился световой елочный шар и новогодняя фотозона от Сбербанка, где все желающие смогут сфотографироваться в компании со сказочными героями - Щелкунчиком и его возлюбленной.
А новогодние елки заняли свои места на пл. Советской и пл. Маркина, а также ул. Октябрьской и ул. Бетанкура.
Также новогодние сказочные фигуры: белые медведи, пряничные человечки, олени и пр, – "поселились" по соседству с крупными филиалами Сбербанка во всех районах города.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+