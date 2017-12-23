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25 декабря 2017 13:22  [154] Сбербанк украсил Нижний Новгород к Новому году
Общество

Сбербанк украсил Нижний Новгород к Новому году

25 декабря 2017 13:22  [154] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк установил праздничные инсталляции в районах Нижнего Новгорода перед Новым годом. Об этом пресс-служба банка сообщила 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской (в районе пересечения с Малой Покровской) разместился световой елочный шар. Новогодняя инсталляция выполнена из сборной металлоконструкции, украшенной разноцветным светодиодными гирляндами - клиплайтом. Попасть внутрь шара легко - с двух сторон в нем предусмотрены арки для прохода. Такой же шар-близнец расположился на площади Маркина.

На площадке перед Нижегородским академическим театром драмы им. Горького "припарковалась" карета. На площади Минина появился световой елочный шар и новогодняя фотозона от Сбербанка, где все желающие смогут сфотографироваться в компании со сказочными героями - Щелкунчиком и его возлюбленной.

А новогодние елки заняли свои места на пл. Советской и пл. Маркина, а также ул. Октябрьской и ул. Бетанкура.

Также новогодние сказочные фигуры: белые медведи, пряничные человечки, олени и пр, – "поселились" по соседству с крупными филиалами Сбербанка во всех районах города.

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