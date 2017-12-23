Правоохранители задержали сбежавшего из психиатрического стационара нижегородца Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правоохранители задержали сбежавшего 23 декабря из психиатрического стационара нижегородца. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведомстве 25 декабря 2017 года.



Согласно информации, мужчина - участник конфликта с судьей в январе 2017 года, который был помещен в психиатрическую больницу для прохождения лечения, - в ночь на 23 декабря сбежал в неизвестном направлении. Позднее он был задержан правоохранителями и направлен обратно в стационар, из которого совершил побег.



Напомним, что 11 января 2017 года одна из региональных телекомпаний опубликовала в интернете видеорепортаж о бытовом конфликте федерального судьи с жительницей одной из деревень Кстовского района. На следующий день, ознакомившись с содержанием репортажа, 43-летний нижегородец, будучи у себя в квартире в Автозаводском районе, принял активное участие в его обсуждении в интернете.

Заключением проведенной в ходе предварительного расследования комплексной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина выявляет признаки психического расстройства и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением. Мужчина по решению суда был помещен в психиатрический стационар.