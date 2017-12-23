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Общество

Нижегородская администрация планирует отменить частные маршруты Т-6 и Т-52 с 1 января 2018 года

25 декабря 2017 13:32  [309] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует отменить частные маршруты Т-6 и Т-52 с 1 января 2018 года. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии 25 декабря 2017 года.

Согласно документу, муниципальные маршруты регулярных перевозок с регистрационными номерами Т-6 и Т-52 отменяются в связи с введением с 22 декабря 2017 года новых частных маршрутов: А-55 ("ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"), А-93 ("Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры") и А-94 ("ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2").

Напомним, что осуществлять перевозки по трем вышеназванным маршрутам будет ООО "Автолигатранс-НН". Ранее это компания выиграла конкурс на маршруты №№74,82,91.

Первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и ООО "Автопарк НН" соответственно.

ООО "Лидер-Транс" (уполномоченный представитель ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа-НН", ИП Каргин Д.В., ИП Каргин В.В.) выиграло конкурс на маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92.

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