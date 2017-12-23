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Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 24 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, около 15:50 на 5 км автодороги Работки – Порецкое водитель (стаж 11 лет), управляя автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения и врезался в MAN.
В результате ДТП водитель Hyundai, мужчина 1987 года рождения, и его пассажир, женщина 1975 года рождения, погибли. Еще два пассажира, мужчина 1966 года рождения и женщина 1972 года рождения, госпитализированы.
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