Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 24 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 24 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, около 15:50 на 5 км автодороги Работки – Порецкое водитель (стаж 11 лет), управляя автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения и врезался в MAN.

В результате ДТП водитель Hyundai, мужчина 1987 года рождения, и его пассажир, женщина 1975 года рождения, погибли. Еще два пассажира, мужчина 1966 года рождения и женщина 1972 года рождения, госпитализированы.