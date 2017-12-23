Последние новости рубрики Происшествия
25 декабря 2017 17:55  [59] Нижегородский полицейский предстанет перед судом по обвинению в халатности
25 декабря 2017 17:35  [75] Нижегородец осужден на 10 лет за покушение на изнасилование школьницы в Сормовском парке
25 декабря 2017 13:53  [133] Обвиняемый в эксгибиционизме перед малолетними житель Нижнего Новгорода арестован
25 декабря 2017 13:37  [341] Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 24 декабря
25 декабря 2017 13:28  [265] Правоохранители задержали сбежавшего из психиатрического стационара нижегородца
25 декабря 2017 12:20  [168] Нижегородское "НПП "Модуль" оштрафовано на 170 тысяч рублей за потерявшего глаз во время работы слесаря
25 декабря 2017 12:15  [383] Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Большемурашкинском районе Нижегородской области 24 декабря
25 декабря 2017 12:00  [193] Заброшенное здание на площади почти 400 кв. метров сгорело в Городецком районе Нижегородской области 24 декабря
25 декабря 2017 11:57  [150] Полиция задержала подозреваемого в краже оборудования для флюорографии из нижегородской больницы
25 декабря 2017 11:54  [159] Житель Балахны Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в избиении сожительницы до смерти
Происшествия

Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 24 декабря

25 декабря 2017 13:37  [341] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Кстовском районе Нижегородской области 24 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, около 15:50 на 5 км автодороги Работки – Порецкое водитель (стаж 11 лет), управляя автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения и врезался в MAN.

В результате ДТП водитель Hyundai, мужчина 1987 года рождения, и его пассажир, женщина 1975 года рождения, погибли. Еще два пассажира, мужчина 1966 года рождения и женщина 1972 года рождения, госпитализированы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph