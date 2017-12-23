Обвиняемый в эксгибиционизме перед малолетними житель Нижнего Новгорода арестован Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемый в эксгибиционизме перед малолетними житель Нижнего Новгорода арестован. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 25 декабря 2017 года.

По версии следствия, летом и осенью 2017 года обвиняемый на территории Приокского и Московского районов неоднократно совершал иные действия сексуального характера (эксгибиционизм) в отношении малолетних мальчиков и девочек, а также развратные действия в отношении несовершеннолетней.

В результате розыска он был задержан полицейскими 21 декабря. Свою вину обвиняемый признал.

Арестованный трудоустроен, женат и неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, в октябре мужчина был осужден на 15 лет колонии особого режима за сексуальное насилие над детьми в Дзержинске.