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Происшествия

Обвиняемый в эксгибиционизме перед малолетними житель Нижнего Новгорода арестован

25 декабря 2017 13:53  [133] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обвиняемый в эксгибиционизме перед малолетними житель Нижнего Новгорода арестован. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 25 декабря 2017 года.

По версии следствия, летом и осенью 2017 года обвиняемый на территории Приокского и Московского районов неоднократно совершал иные действия сексуального характера (эксгибиционизм) в отношении малолетних мальчиков и девочек, а также развратные действия в отношении несовершеннолетней.

В результате розыска он был задержан полицейскими 21 декабря. Свою вину обвиняемый признал.

Арестованный трудоустроен, женат и неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, в октябре мужчина был осужден на 15 лет колонии особого режима за сексуальное насилие над детьми в Дзержинске.

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