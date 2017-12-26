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Общество

Роспотребнадзор потребовал от чкаловского водоканала улучшить качество воды после заявления депутата Сергея Зуденкова

26 декабря 2017 09:01  [200] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Балахнинском районе по итогам 2017 года обратился в Чкаловский районный суд с иском, требуя обязать ООО "Водоканал" обеспечить соответствие качества питьевой воды требованиям Сан ПиН.

Как сообщает пресс-служба депутата нижегородского Заксобрания Сергея Зуденкова 25 декабря 2017 года, информация об этом приводится в ответе управления на его запрос. В ответе, также сообщается, что в течение года на предприятии были проведены неоднократные плановые и внеплановые проверки, по результатам которых составлено несколько протоколов, наложены штрафы и вынесены предписания об устранении нарушений и причин их возникновения.

"Следующий год, я надеюсь, станет переломным для решения этой социально-важной проблемы в Чкаловске. В рамках депутатских полномочий я направлял обращения в Роспотребнадор, прокуратуру, губернатору региона. В результате приняты меры прокурорского реагирования, поданы иски в суды. И самое главное, из областного бюджета чкаловской администрации будут выделены средства на создание проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений. Я хочу поблагодарить всех активных горожан, которые поднимают эту проблему, и подчеркнуть, что работа будет продолжена. Напомню, что на протяжении нескольких лет питьевая вода, поступающая жителям через систему холодного водоснабжения, признается управлением Роспотребнадзора по ряду показателей недоброкачественной", - пояснил Зуденков.

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