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Общество

Вифлиемский огонь прибыл в Нижний Новгород 25 декабря

25 декабря 2017 14:27  [141] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вифлиемский огонь прибыл в Нижний Новгород 25 декабря 2017 года. Об этом сообщила телекомпания "Волга".

Согласно информации, огонь в город традиционно доставили представители русского союза скаутов. "Наша организация – русский союз скаутов впервые в 1995 – 1996 годах привезла огонь. Затем мы этот огонь стали развозить по городам. Затем к этой акции подключились скауты из других городов", - сказал президент союза Игорь Богданов.

Сейчас огонь находится в штаб-квартире союза скаутов на ул. Голубева, 4А. Там каждый желающий может получить частичку вифлиемского огня в течение всего 25 декабря.

Напомним, 2 января Огонь отправится в путь по Нижегородской области.

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