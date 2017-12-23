И.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский вошел в оперативный штаб по строительству метро Политика

Дмитрий Сватковский Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский вошел в оперативный штаб по строительству линии метро до "Стрелки". Об этом говорится в документах на сайте облправительства.

Согласно информации, 14 декабря 2017 года и.о. врио губернатора Евгением Люлиным было подписано распоряжение о внесении изменений состав оперативного штаба по реализации мероприятия "Продление линии метрополитена от станции „Московская“ до станции „Стрелка“.

В состав штаба был введен Сватковский, который курирует в нижегородском правительстве социальный блок.

Напомним, штаб был создан в ноябре текущего года, его возглавил врио губернатора Глеб Никитин, заместителем стал и.о. замгубернатора Антон Аверин, ответственным секретарём - и.о. министра строительства Алексей Сыров. Также в состав оперативного штаба вошли и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова, и.о. замглавы горадминистрации Александр Герасименко.