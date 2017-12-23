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Общество

Нижегородская организация оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства

25 декабря 2017 15:55  [117] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская организация оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, общество с ограниченной ответственностью в июне 2017 года заключило трудовой договор с гражданином Молдавии, не уведомив в установленный законом трехдневный срок управление по вопросам миграции.

Представитель компании вину в совершенном административном правонарушении признала полностью.

Суд признал компанию виновной в правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Решение суда вступило в законную силу.

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