Более 130 нижегородских предприятий зарегистрировались на сайте ГИСП за ноябрь-декабрь 2017 года Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Более 130 нижегородских предприятий зарегистрировались на сайте государственной информационной системы промышленности (ГИСП) за ноябрь-декабрь 2017 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 25 декабря 2017 года.

Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в министерстве, по данным на середину ноября 2017 года на сервисе ГИСП "Витрина инвестиционных проектов" было размещено около 40 заявок от нижегородских предприятий. К 24 ноября количество зарегистрированных на сервисе предприятий из Нижегородской области увеличилось до 170, еще 100 заявок ожидают подтверждения и будут зарегистрированы до конца 2017 года.

По словам собеседника агентства, регион активно включился в работу с ГИСП после подписания дорожной карты по повышению конкурентоспособности предприятий региона в ноябре 2017 года.

Согласно информации на сайте ГИСП, сервис, с помощью которого предприятия могут размещать сведения о планируемых к реализации проектах, в том числе требующих заемного финансирования, начал работу с 1 июня 2017 года. "Опубликованная на сервисе "Витрина инвестиционных проектов" информация будет доступна финансовым институтам и институтам развития, которые с помощью ГИСП будут предлагать свои условия финансирования. Кроме того, заявка о проекте может быть использована как основа при подаче запроса на получение мер господдержки", - сообщает нижегородский минпром.