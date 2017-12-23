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Культура и отдых

Благотворительный фонд "Нижегородский" организовал новогоднюю елку для 150 подопечных

25 декабря 2017 17:02  [73] Культура и отдых
Благотворительный фонд Нижегородский организовал новогоднюю елку для 150 подопечных

Благотворительный фонд Нижегородский организовал новогоднюю елку для 150 подопечных

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Благотворительный фонд "Нижегородский" организовал новогоднюю елку для 150 детей-подопечных. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, открыл благотворительный праздник заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов. В мероприятии также приняли участие депутат городской Думы Нижнего Новгорода Алексей Гойхман и член Общественной палаты Нижнего Новгорода, председатель правления Нижегородского отделения федерации кудо России Владимир Поддымников.

Благотворительный фонд "Нижегородский" существует в Нижнем Новгороде 12-й год и специализируется на помощи детям с ДЦП и другими тяжелыми заболеваниями.

За это время было собрано более 30 млн рублей, которые были переданы более 350 детям – на лечение, операции, реабилитацию, необходимое оборудование, коляски, тренажеры. В 2017 году фонд оказал помощь 53 детям на общую сумму 8,36 млн рублей. Родители еще трех детей во время праздника получили крупные суммы. В частности, Михаил Кузнецов вручил сертификат для прохождения лечения на 145 тысяч рублей одним из родителей.

"Этой традиции уже 11 лет, благотворительный фонд "Нижегородский" при поддержке администрации города и городской Думы Нижнего Новгорода организует благотворительную елку. Сюда приглашаем детишек, которые получали от благотворителей регулярную помощь, которые восстановились, научились ходить и улыбаться, вернулись к нормальной жизни. Конечно, мы понимаем, что кроме традиционных сладких подарков, дети хотят новогодних чудес. Поэтому их ждет и интересная анимация, и прекрасная новогодняя сказка, будет и Дед Мороз, а кроме этого, все подопечные фонда, а их больше 150 человек, напишут свои желания. Каждое письмо особенного ребенка уходит к благотворителям, которые выполняют новогодние пожелания детей", - сказал Кузнецов.

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