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Суд признал незаконными три сайта с информацией об изготовлении бомб в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура 25 декабря 2017 года.
Согласно информации, нижегородской транспортной выявлены три сайта, "на которых содержались статьи и книги с описанием процесса изготовления взрывчатого вещества, что фактически являлось информационным пособничеством террористической деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства".
Для закрытия сайтов прокурор обратился в Канавинский районный суд. Суд полностью удовлетворил требования и обязал Роскомнадзор ограничить доступ к указанной информации.
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