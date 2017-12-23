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Общество

Суд признал незаконными три сайта с информацией об изготовлении бомб в Нижнем Новгороде

25 декабря 2017 17:09  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд признал незаконными три сайта с информацией об изготовлении бомб в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, нижегородской транспортной выявлены три сайта, "на которых содержались статьи и книги с описанием процесса изготовления взрывчатого вещества, что фактически являлось информационным пособничеством террористической деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства".

Для закрытия сайтов прокурор обратился в Канавинский районный суд. Суд полностью удовлетворил требования и обязал Роскомнадзор ограничить доступ к указанной информации.

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