Суд признал незаконными три сайта с информацией об изготовлении бомб в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд признал незаконными три сайта с информацией об изготовлении бомб в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, нижегородской транспортной выявлены три сайта, "на которых содержались статьи и книги с описанием процесса изготовления взрывчатого вещества, что фактически являлось информационным пособничеством террористической деятельности, создающим опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства".

Для закрытия сайтов прокурор обратился в Канавинский районный суд. Суд полностью удовлетворил требования и обязал Роскомнадзор ограничить доступ к указанной информации.