И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров наградил победителей конкурса игрушек Культура и отдых

Михаил Шаров наградил победителей конкурса игрушек Фото: Администрация Канавинского района

И.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров наградил победителей конкурса "Новогодняя игрушка – 2017". Об этом пресс-служба райадминистрации

Согласно информации, конкурс проводился в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять!". Авторам 35 из более чем 400 представленных на конкурс игрушек Шаров вручил сладкие подарки и билеты в Нижегородский дельфинарий.

Кроме того, исполняющий обязанности главы администрации отметил подарками и билетами на каток "Северное сияние" в парке имени 1 мая призеров городских и всероссийских школьных олимпиад.

"Хочется отметить присутствующих ребят, жителей Канавинского района за проявленную активность и участие в конкурсах и олимпиадах, а также поздравить с наступающим Новым Годом и Рождеством. Этим вы внесли свой ценный вклад в развитие Канавинского района в уходящем году. В новом, 2018 году хочется пожелать вам не терять своей энергичности и активности, по-прежнему направлять их на свершение добрых дел, достижение новых высот и успехов в творчестве и учебе" – сказал Шаров.

Все новогодние мероприятия в Канавинском районе проходят в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять". Фестиваль проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года. Одна из основных его целей - стимулирование жителей города к активному участию в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".