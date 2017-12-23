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Происшествия

Нижегородец осужден на 10 лет за покушение на изнасилование школьницы в Сормовском парке

25 декабря 2017 17:35  [73] Происшествия
Сормовский парк

Сормовский парк

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец осужден на 10 лет колонии строгого режима за покушение на изнасилование школьницы в Сормовском парке. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области сообщила 25 декабря 2017 года.

Следствием и судом установлено, что утром 7 июля 2017 года в безлюдной части Сормовского парка злоумышленник напал на 14-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Крики девочки услышали находящиеся рядом граждане, которые и пресекли противоправные действия мужчины. Прибывшие сотрудники следственных органов СК России задержали подозреваемого.

Уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины было возбуждено по ч.3 ст.30 п."а" ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался и был заключен под стражу.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, официально не трудоустроен. Приговор в законную силу не вступил.

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