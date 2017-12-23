Нижегородский полицейский предстанет перед судом по обвинению в халатности Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник смены дежурной части ОМВД РФ по Балахнинскому району Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в халатности.

Как сообщила 25 декабря 2017 года объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, в сентябре 2017 года сотрудники вневедомственной задержали пьяного мужчину и доставили его в ОМВД по Балахнинскому району.

После проведения личного досмотра мужчина был помещен в комнату для установления причин задержания, где продолжил вести себя агрессивно. При этом комната оборудована видео камерой наружного наблюдения. Однако начальник смены не отдал обязательные распоряжения сотрудникам о наблюдении за задержанным. Находясь без наблюдения, задержанный повесился с помощью рубашки.

Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).