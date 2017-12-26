Более 16,5 тысячи старшеклассников приняли участие в акции "Учим ГосУслуги" в Нижегородской области Общество

Более 16,5 тысячи старшеклассников приняли участие в акции "Учим ГосУслуги" в Нижегородской области. Об этом организаторы мероприятия сообщили 25 декабря 2017 года.

Согласно информации, награждение победителей социально-образовательной акции для старшеклассников состоялось 22 декабря. За полтора месяца проведения акции участниками стали более 16,5 тысячи старшеклассников: 7,8 тысячи школьников из учебных заведений Нижнего Новгорода и 8,9 тысячи школьников из учебных заведений городов и районов Нижегородской области.

По количеству набранных голосов определились победители: пятеро старшеклассников из школ областного центра и семеро из школ области. Им были вручены сертификаты на 60, 40, 30 и 25 тысяч рублей. Абсолютным победителем акции стал Андрей Вожегов из Тоншаевского района.

"Я узнал об акции "Учим ГосУслуги" от своего классного руководителя, и сразу решил принять в ней участие. Меня поддерживали мои друзья, родственники, знакомые, за что им большое спасибо! На выигранные деньги я хочу приобрести подарки родным и близким на Новый год, а также купить новый ноутбук для учeбы", - сказал он.



Денежными призами отметили также и школьных преподавателей, чьи ученики проявили максимальную активность в акции. Кроме того, министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации вручит благодарственные письма участникам, набравшим в свою поддержку более 52 голосов (17 человек из школ области и 16 — из Нижнего Новгорода).

"Мы хотели привлечь максимально больше количество людей, чтобы научить их пользоваться порталом Государственных услуг, и благодаря этой акции нам это удалось, — сказал министр информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области Сергей Кучин. — Мы предполагали, что каждый активный участник сможет привлечь сотню людей. Но реальность нас сильно удивила – победитель привлeк 800 человек, остальные лидеры – по несколько сотен новый пользователей Госуслуг".



В рамках акции в социальных группах также были проведены конкурсы репостов (победитель – Эдмон Варданян) и конкурс семейного селфи (победительница – Анастасия Пчельникова). Они и призeры также были отмечены ценными подарками.



Акция "Учим ГосУслуги" была направлена на увеличение количества пользователей портала госуслуг, а школьники становились своеобразными "агитаторами" и "учителями" для своих родственников и друзей, помогая им пройти процедуру регистрации и получения подтвержденной записи, чтобы те впоследствии могли воспользоваться необходимыми государственными и муниципальными услугами в электронном виде. В благодарность за полученные знания родственники и друзья могли проголосовать за своего наставника на интернет-странице акции.