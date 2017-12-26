МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром в Нижегородской области утром 26 декабря

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МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром и метелью в Нижегородской области утром 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в ночь с 25 на 26 декабря местами по Нижегородской области ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 м/с, метель, ухудшение видимости до 500 м и менее.
Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, нарушения в работе систем.
Также из-за метели увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта и увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.
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