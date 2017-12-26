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Пожар в ангаре произошёл в Ленинском районе Нижнего Новгорода 25 декабря 2017 года. об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, в 12:44 в МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании ангарного типа на ул. Новикова-Прибоя. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела бытовка, расположенная в ангаре. Пожарными с территории эвакуировали четырёх человек. Никто не пострадал.
В результате пожара сгорела бытовка на площади 50 кв.метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 73 человека личного состава и 19 единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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