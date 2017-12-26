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Происшествия

Нижегородская гострудинспекция расследует случай электротравмы сотрудника "Волгоэлектросети"

26 декабря 2017 11:59  [465] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай на ООО "Волгоэлектросеть", во время которого сотрудник получил тяжелую электротравму.

Как сообщила инспекция 26 декабря 2017 года, во время капитального ремонта распределительной подстанции 18 декабря электромонтер был поражен электрическим током.

В результате происшествия пострадавший 56-летний работник получил ожог головы, лица, шеи, предплечий и кистей рук пламенем вольтовой дуги, а также черепно-мозговую травму.

СПРАВКА:
ООО "Волгоэлектросеть" было создано в феврале 2003 года. Предприятие специализируется на осуществлении ремонтных работ на энергообъектах, находящихся в ведении "Нижновэнерго".

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