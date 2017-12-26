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Происшествия

Дознаватель предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий в Нижегородской области

26 декабря 2017 13:37  [153] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старший дознаватель ОМВД России по Балахнинскому району Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 декабря 2017 года, в производстве старшего дознавателя находилось дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Старший дознаватель внесла изменения в показания свидетелей, допечатав не соответствующие действительности сведения на служебном компьютере. Также она исполнила подписи от имени свидетелей, заменив листы с оригинальной подписью на изготовленные ею. Затем обвиняемая приобщила сфальсифицированные протоколы допроса свидетелей к материалам уголовного дела, которое было направлено для рассмотрения мировому судье.

Факты фальсификации протоколов допроса свидетелей были выявлены в ходе рассмотрения уголовного дела.

Своими действиями дознаватель превысила свои должностные полномочия. Она обвиняется по ч.2 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальный срок наказания в соответствии с таким обвинением может достичь четырех лет лишения свободы.

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