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Культура и отдых

Более тысячи детей получили приглашения на традиционную елку главы Нижнего Новгорода

26 декабря 2017 13:53  [177] Культура и отдых

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Более тысячи детей из социально незащищенных семей Нижнего Новгорода получили приглашения на традиционную елку главы города, которая прошла в Кремлевском концертном зале 26 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как сообщается в пресс-релизе, приглашение на традиционную Кремлевскую елку для учащихся младших классов получили более тысячи детей из многодетных и малообеспеченных семей города, дети матерей-одиночек, семей, в которых один или оба родителя инвалиды.

"Сегодня мы напомнили ребятам, что они не простые дети - они нижегородцы, а нижегородцы чтят свои традиции. Одной из таких традиций давно стала ёлка главы города. Очень важно, что у города есть возможность помогать детям из малообеспеченных семей, радовать их. В нашем городе рождаются и вырастают лучшие люди страны: ученые, изобретатели, работники. И здорово, что сегодня зал полный и радостный. Очень хочется пожелать всем нашим детям в наступающем году осознанного развития. Время ускоряется, и наше образование за ним не всегда успевает, поэтому родители должны уже на ранней стадии понять, в чем талантлив их ребенок, чтобы он был успешен в своей жизни", - отметил замглавы города Михаил Кузнецов.

На мероприятии ребята посмотрели новогоднее сказочное представление "Дед Мороз, вернись" и получили подарки от главы Нижнего Новгорода, подготовленные по заказу горадминистрации Сормовской кондитерской фабрикой.

Как сообщает пресс-служба гордумы, администрация города в 2017 году выделила на закупку новогодних подарков для муниципальных образовательных учреждений города и детей из социально незащищенных семей города почти 20 млн рублей. Подарки получат около 152 тысяч детей. В том числе, свыше 55 тысяч учащихся начальных классов получат подарки на школьных новогодних елках, почти 75 тысяч детей дошкольного возраста – на утренниках в муниципальных детских дошкольных учреждениях. Также отмечается, что более двух тысяч ребят примут участие в городских благотворительных елках.

Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия на главной площадке города начнутся 23 декабря в 12:00 и завершатся 7 января в 21:00. Фестиваль "Горьковская елка" стартовал в Нижнем Новгороде 16 декабря.

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