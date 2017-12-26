Содержание этилбензола втрое было превышено в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Содержание этилбензола втрое было превышено в Дзержинске Нижегородской области 25 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, максимальная разовая концентрация отмечена в центральной части города и составила три предельно-допустимых концентрации (ПДК).

В сообщении также говорится, что на территории Нижнего Новгорода, Кстова и Арзамаса превышений допустимых норм содержанием контролируемых примесей не отмечено.

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Этилбензол используется при производстве некоторых видов пластмасс и синтетических каучуков. При вдыхании паров этого вещества человек начинает чувствовать сонливость, усталость и головную боль. Этилбензол также пагубно влияет на работу мышц и приводит к нарушениям координации.