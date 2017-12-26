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Происшествия

Почти четыре тысячи бутылок продававшегося из контейнера алкоголя изъяла полиция в Нижнем Новгороде

26 декабря 2017 13:58  [138] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти четыре тысячи бутылок продававшегося из контейнера алкоголя изъяла полиция в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, в конце декабря 2017 года на территории базы, расположенной на Комсомольском шоссе, сотрудники нижегородского УМВД выявили факт продажи крепких алкогольных напитков с признаками подделки, которую осуществлял гражданин из ближнего зарубежья. Продукция реализовывалась без регистрации и без специальной лицензии. Из незаконного оборота изъято и направлено на экспертизу 3833 единицы алкогольной продукции.

В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

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