Почти четыре тысячи бутылок продававшегося из контейнера алкоголя изъяла полиция в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти четыре тысячи бутылок продававшегося из контейнера алкоголя изъяла полиция в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, в конце декабря 2017 года на территории базы, расположенной на Комсомольском шоссе, сотрудники нижегородского УМВД выявили факт продажи крепких алкогольных напитков с признаками подделки, которую осуществлял гражданин из ближнего зарубежья. Продукция реализовывалась без регистрации и без специальной лицензии. Из незаконного оборота изъято и направлено на экспертизу 3833 единицы алкогольной продукции.

В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).