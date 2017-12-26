Объем введенного жилья в Нижегородской области за 11 месяцев составил 84% от запланированного на 2017 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Объем введенного жилья в Нижегородской области за 11 месяцев составил 84% от запланированного на 2017 год. Данные об объемах введенного жилья размещены на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, за январь-ноябрь 2017 года в регионе было построено 4 916 жилых домов на 15 081 квартиру общей площадью 1 млн 095 тысяч кв метров, что на 13,7 % больше аналогичного показателя прошлого года. При этом план по вводу жилья на текущий год в Нижегородской области составляет 1,3 млн кв метров. Таким образом, по данным за 11 месяцев в регионе введено 84% от запланированного объема жилья.

Объем строительства жилья в Нижнем Новгороде за отчетный период вырос на 8,6%. Так, в январе-ноябре текущего года было построено 330,1 тысячи кв метров жилья, что составляет 30,1% от общего ввода жилья по области. В общей сложности площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в городской местности составила 667,6 тысячи кв метров (на 14,6% больше, чем в январе-ноябре 2017 года), или 61% от общей площади жилья в целом по области.