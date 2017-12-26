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Культура и отдых

Более 400 жителей мкрн "Агрокомбинат Горьковский" приняли участие в "Дворовой ёлке" в Нижнем Новгороде

26 декабря 2017 14:04  [140] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 400 жителей мкрн "Агрокомбинат Горьковский" приняли участие в "Дворовой ёлке" в Нижнем Новгороде 23-24 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Канавинского района.

Праздничная встреча новогодних праздников на "Дворовой ёлке" проводилась в рамках зимнего фестиваля городской среды "Нижний, выходи гулять!", который проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года.

В празднике также принял участие исполняющий обязанности главы администрации района Михаил Шаров. "Приятно видеть улыбающиеся и радостные лица ребятишек и жителей микрорайона, пришедших провести выходной на "Дворовой елке". Такие мероприятия, проводящиеся каждый год для жителей Канавинского района, создают по-настоящему праздничное настроение. Хочу поблагодарить всех вас за проявленную активность и участие в жизни района в этом году, а также поздравить с наступающим Новым Годом и Рождеством", - обратился он к жителям микрорайона.

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