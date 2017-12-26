Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области утром 26 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку на станции "Дзержинск" Нижегородской области утром 26 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил в УВД на транспорте по региону.

Согласно информации, сообщении об инциденте поступило в 7:50.

По словам собеседника агентства сейчас специалисты выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия, в котором женщина 1954 года рождения была смертельно травмирована.

Напомним, житель Шахуньи погиб при столкновении поезда и грузовой "Газели" 30 ноября 2017 года.