Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области утром 26 декабря

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Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку на станции "Дзержинск" Нижегородской области утром 26 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил в УВД на транспорте по региону.
Согласно информации, сообщении об инциденте поступило в 7:50.
По словам собеседника агентства сейчас специалисты выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия, в котором женщина 1954 года рождения была смертельно травмирована.
Напомним, житель Шахуньи погиб при столкновении поезда и грузовой "Газели" 30 ноября 2017 года.
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