Нижегородская администрация планирует получить проект по усилению конструкций дома на ул. Ломоносова к апрелю 2018 года Общество

Дом №15 по улице Ломоносова Фото: Google maps

Нижегородская администрация планирует получить документацию на усиление конструкций дома на ул. Ломоносова к апрелю 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, специалисты подрядной организации ООО "Стройэксперт" завершили обследование несущих конструкций многоквартирного дома №15 по улице Ломоносова. Как сообщает горадминистрация, в ближайшее время планируется выбрать проектировщика на разработку документации по усилению несущих элементов и конструкций дома. Предварительные сроки выполнения заказа – апрель 2018 года.

"По всему дому на контрольных точках – несущих стенах, фундаменте, - установлены гипсовые маяки, которые позволяют отслеживать состояние несущих конструкций. В соответствии с техническими отчетами в период с 1 октября по 6 декабря 2017 года выявлено, что происходит постепенное образование трещин в маяках, раскрытие деформационного шва. Кроме того, продолжается развитие неравномерной осадки здания. Таким образом, по мнению специалистов, деформации и крен здания продолжаются, что может привести к отказу всех коммуникаций здания", - говорится в пресс-релизе.

Собственникам 79 квартир и нежилых помещений было предложено в кратчайшие сроки переселиться в альтернативное жилье. Как рассказали в администрации Советского района, на сегодняшний день из дома выехали жильцы 23 квартир. В 32 квартирах люди до сих пор проживают, в связи с этим райадминистрация 21 декабря направила иски о принудительном выселении в маневренный фонд.

Напомним, что по данным на 24 ноября жильцы только восьми квартир согласились на переезд из аварийного дома №15 по улице Ломоносова.

Как сообщалось ранее, режим ЧС из-за аварийного состояния дома был введён в октябре 2017 года.