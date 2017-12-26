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Происшествия

Житель Воротынского района Нижегородской области подозревается в экстремистских действиях

26 декабря 2017 15:32  [114] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Воротынского района Нижегородской области подозревается в совершении действий экстремистской направленности. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 26 декабря 2017 года.

По версии следствия, подозреваемый днем 12 декабря 2016 года разместил с домашнего компьютера на своей странице "ВКонтакте" сообщение-комментарий, направленное на возбуждение ненависти, а также на унижение национального достоинства граждан.

Уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Подозреваемый не трудоустроен, ранее не судим.

Напомним также, что в апреле 2017 года нижегородец был приговорен к двум годам условно за экстремистские комментарии в соцсети.

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