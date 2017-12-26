Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2017 18:13  [102] Презентация системы Нижегородского водоканала по удаленному мониторингу сетей водоснабжения и водоотведения, внедряемой в 2017 году
26 декабря 2017 18:10  [100] Нижегородская администрация перенесла сроки установки памятника Максиму Горькому на ул. Ковалихинской на весну 2018 года
26 декабря 2017 17:59  [114] "Есть множество изюминок для привлечения туристов, но есть и элемент депрессивности в Нижегородской области", - Глеб Никитин
26 декабря 2017 17:58  [97] "Нижегородский водоканал" вложит более 120 млн рублей в автоматизацию мониторинга аварий", - Александр Прохорчев
26 декабря 2017 17:56  [104] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву разработать проект по медицинскому туризму
26 декабря 2017 17:42  [244] Глеб Никитин считает необходимым оптимизировать нижегородскую систему соцобслуживания и передать часть функций НКО
26 декабря 2017 17:41  [102] Слушания по изменениям в проект планировки участка в районе Гребного канала пройдут в Нижнем Новгороде 18 января
26 декабря 2017 16:38  [105] Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области
26 декабря 2017 16:29  [107] МЧС предупредило о сохранении опасности ЧС из-за снега и ветра в Нижегородской области в ночь на 27 декабря
26 декабря 2017 16:03  [217] Слушания по проекту планировки территории для строительства аквапарка пройдут в Нижнем Новгороде 15 января
Общество

Администрация Нижнего Новгорода предупреждает о гололедице и накате на дорогах города 27 декабря

26 декабря 2017 15:51  [105] Общество
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода предупреждает о гололедице и накате на дорогах города 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 26 декабря.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства напомнили, что 27 декабря в Нижний Новгород придёт аномальная для предновогоднего периода дождливая погода с температурой воздуха до +3°. Специалисты предупреждают горожан о том, что "температурные качели" с частыми переходами через ноль приведут к образованию наката и гололедицы на асфальте. Отмечается, что дорожные предприятия будут следить за изменением метеоусловий и обрабатывать проезжую часть реагентами по мере необходимости.

"После обильных снегопадов переход на плюсовые температуры провоцирует сход снега с крыш домов, а перепады с плюса на минус способствуют образованию сосулек. Мы призываем горожан при обнаружении опасности незамедлительно сообщать в управляющую компанию, обслуживающую здание, либо в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 268-11-00. Там примут заявку и передадут информацию исполнителю", - отметили в департаменте.

Также в администрации сообщили, что при отсутствии реакции со стороны обслуживающих организаций жители многоквартирных домов могут направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области в письменном виде или оставить сообщение по телефону 421-50-28.

Телефоны районных отделов Управления административно-технического и муниципального контроля (УАТиМК) администрации Нижнего Новгорода: Нижегородский - 419-93-27, Советский - 417-46-63, Приокский - 465-32-70, Канавинский - 246-01-84, Ленинский - 258-45-31, Автозаводский -295-27-27, Московский - 270-13-86, Сормовский - 222-43-22.

Как сообщалось ранее, прокуратура в начале декабря обнаружила только треть заявленной подрядчиком снегоуборочной техники в Советском районе.

Напомним, что УАТиМК выявила 107 нарушений правил содержания территорий в районах верхней части города (Нижегородский, Советский и Приокский районы, - прим. НИА "Нижний Новгород") за период с 2 по 8 декабря 2017 года.

Напомним также, что после первого снегопада зимой 2017 года врио губернатора региона Глеб Никитин был "неприятно удивлён" качеством уборки нижегородских улиц.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph