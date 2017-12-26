Администрация Нижнего Новгорода предупреждает о гололедице и накате на дорогах города 27 декабря Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода предупреждает о гололедице и накате на дорогах города 27 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 26 декабря.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства напомнили, что 27 декабря в Нижний Новгород придёт аномальная для предновогоднего периода дождливая погода с температурой воздуха до +3°. Специалисты предупреждают горожан о том, что "температурные качели" с частыми переходами через ноль приведут к образованию наката и гололедицы на асфальте. Отмечается, что дорожные предприятия будут следить за изменением метеоусловий и обрабатывать проезжую часть реагентами по мере необходимости.

"После обильных снегопадов переход на плюсовые температуры провоцирует сход снега с крыш домов, а перепады с плюса на минус способствуют образованию сосулек. Мы призываем горожан при обнаружении опасности незамедлительно сообщать в управляющую компанию, обслуживающую здание, либо в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 268-11-00. Там примут заявку и передадут информацию исполнителю", - отметили в департаменте.

Также в администрации сообщили, что при отсутствии реакции со стороны обслуживающих организаций жители многоквартирных домов могут направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области в письменном виде или оставить сообщение по телефону 421-50-28.

Телефоны районных отделов Управления административно-технического и муниципального контроля (УАТиМК) администрации Нижнего Новгорода: Нижегородский - 419-93-27, Советский - 417-46-63, Приокский - 465-32-70, Канавинский - 246-01-84, Ленинский - 258-45-31, Автозаводский -295-27-27, Московский - 270-13-86, Сормовский - 222-43-22.

Как сообщалось ранее, прокуратура в начале декабря обнаружила только треть заявленной подрядчиком снегоуборочной техники в Советском районе.

Напомним, что УАТиМК выявила 107 нарушений правил содержания территорий в районах верхней части города (Нижегородский, Советский и Приокский районы, - прим. НИА "Нижний Новгород") за период с 2 по 8 декабря 2017 года.

Напомним также, что после первого снегопада зимой 2017 года врио губернатора региона Глеб Никитин был "неприятно удивлён" качеством уборки нижегородских улиц.