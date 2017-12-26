ГК "НМЖК" планирует вложить 48 млн рублей в 2018 году в создание очистных сооружений на нижегородской площадке Бизнес

НМЖК Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа компаний (ГК) "НМЖК" планирует вложить 48 млн рублей в 2018 году в создание дополнительных локальных очистных сооружений на нижегородской производственной площадке. Об этом пресс-служба группы сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, проект обеспечит еще одну ступень очистки сточных вод дополнительно к существующей системе. Он позволит обеспечить требуемое качество очистки сточных вод по всем нормируемым ингредиентам.

Проект предусматривает технологию биологической очистки активным илом - комплексом бактерий, окисляющих различные примеси, содержащиеся в сточных водах. Дополнительная "биологическая" ступень очистки позволит получить на выходе воду, приближенную по показателям к речной воде, и существенно сократить содержание большинства показателей – таких как химическое и биохимическое потребление кислорода, жиры, сульфиды, фосфаты, нефтепродукты и синтетические поверхностно-активные вещества.

"После запуска проекта у нас появится возможность повторного использования очищенной сточной воды в существующей системе технического водоснабжения предприятия в качестве подпитки систем оборотного водоснабжения", - приводятся в сообщении слова технического директора АО "НМЖК" Андрея Гачегова.

Также в сообщении говорится, что в 2017 году группа инвестировала 41 млн рублей в создание новой системы очистки выбросов на мыловаренном заводе, которая была введена в эксплуатацию. Система очистки, в частности, предназначена для устранения запаха от производства.

СПРАВКА:

ГК "НМЖК" – вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят масложировые комбинаты в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы и элеваторы в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областях и в Республике Башкортостан. Основная продукция – соусы, майонезы, маргарины, спреды, мыло, подсолнечное масло и шрот.