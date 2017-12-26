Последние новости рубрики Бизнес
26 декабря 2017 18:24  [94] Глеб Никитин видит перспективу в создании диверсифицированных холдингов в сфере нижегородского АПК
26 декабря 2017 16:14  [138] ГК "НМЖК" планирует вложить 48 млн рублей в 2018 году в создание очистных сооружений на нижегородской площадке
25 декабря 2017 19:06  [258] Нижегородское НПО "Мехинструмент" вложило 102,7 млн рублей в производство кабин для тракторов Deutz-Fahr
25 декабря 2017 17:43  [225] Нижегородское правительство разработало порядок присвоения статуса технопарка
25 декабря 2017 16:59  [298] "Красное Сормово" начало строительство пятого сухогрузного теплохода проекта RSD59 для ООО "Пола Райз"
25 декабря 2017 16:50  [218] Нижегородское правительство планирует субсидировать часть затрат по кредитам научным организациям
25 декабря 2017 16:00  [191] Более 130 нижегородских предприятий зарегистрировались на сайте ГИСП за ноябрь-декабрь 2017 года
25 декабря 2017 12:54  [254] "Ростелеком" принял участие в стратегической сессии по развитию проекта цифровой платформы "Умный город/Умный регион"
22 декабря 2017 18:47  [646] Судостроительный завод "Лотос" построит два круизных судна для нижегородской ГК "Гама"
22 декабря 2017 17:59  [1157] Нижегородское УФНС зарегистрировало Андрея Горшкова гендиректором ОАО "РУМО"
Бизнес

ГК "НМЖК" планирует вложить 48 млн рублей в 2018 году в создание очистных сооружений на нижегородской площадке

26 декабря 2017 16:14  [138] Бизнес
НМЖК

НМЖК

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Группа компаний (ГК) "НМЖК" планирует вложить 48 млн рублей в 2018 году в создание дополнительных локальных очистных сооружений на нижегородской производственной площадке. Об этом пресс-служба группы сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, проект обеспечит еще одну ступень очистки сточных вод дополнительно к существующей системе. Он позволит обеспечить требуемое качество очистки сточных вод по всем нормируемым ингредиентам.

Проект предусматривает технологию биологической очистки активным илом - комплексом бактерий, окисляющих различные примеси, содержащиеся в сточных водах. Дополнительная "биологическая" ступень очистки позволит получить на выходе воду, приближенную по показателям к речной воде, и существенно сократить содержание большинства показателей – таких как химическое и биохимическое потребление кислорода, жиры, сульфиды, фосфаты, нефтепродукты и синтетические поверхностно-активные вещества.

"После запуска проекта у нас появится возможность повторного использования очищенной сточной воды в существующей системе технического водоснабжения предприятия в качестве подпитки систем оборотного водоснабжения", - приводятся в сообщении слова технического директора АО "НМЖК" Андрея Гачегова.

Также в сообщении говорится, что в 2017 году группа инвестировала 41 млн рублей в создание новой системы очистки выбросов на мыловаренном заводе, которая была введена в эксплуатацию. Система очистки, в частности, предназначена для устранения запаха от производства.

СПРАВКА:
ГК "НМЖК" – вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят масложировые комбинаты в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы и элеваторы в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Саратовской областях и в Республике Башкортостан. Основная продукция – соусы, майонезы, маргарины, спреды, мыло, подсолнечное масло и шрот.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph