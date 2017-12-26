Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2017 18:13  [98] Презентация системы Нижегородского водоканала по удаленному мониторингу сетей водоснабжения и водоотведения, внедряемой в 2017 году
26 декабря 2017 18:10  [95] Нижегородская администрация перенесла сроки установки памятника Максиму Горькому на ул. Ковалихинской на весну 2018 года
26 декабря 2017 17:59  [111] "Есть множество изюминок для привлечения туристов, но есть и элемент депрессивности в Нижегородской области", - Глеб Никитин
26 декабря 2017 17:58  [94] "Нижегородский водоканал" вложит более 120 млн рублей в автоматизацию мониторинга аварий", - Александр Прохорчев
26 декабря 2017 17:56  [102] Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву разработать проект по медицинскому туризму
26 декабря 2017 17:42  [241] Глеб Никитин считает необходимым оптимизировать нижегородскую систему соцобслуживания и передать часть функций НКО
26 декабря 2017 17:41  [97] Слушания по изменениям в проект планировки участка в районе Гребного канала пройдут в Нижнем Новгороде 18 января
26 декабря 2017 16:38  [103] Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области
26 декабря 2017 16:29  [104] МЧС предупредило о сохранении опасности ЧС из-за снега и ветра в Нижегородской области в ночь на 27 декабря
26 декабря 2017 16:03  [214] Слушания по проекту планировки территории для строительства аквапарка пройдут в Нижнем Новгороде 15 января
Общество

Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области

26 декабря 2017 16:38  [103] Общество

Фото: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба депутата Госдумы РФ Натальи Назаровой сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, работы про прокладке сетей протяженностью 15 км полностью завершены, и финал этой работы ознаменовало зажжение символического факела.

"Уже с января жители Панино смогут подключать свои домохозяйства к газу. Я с радостью поздравляю их с этим важным событием, которое станет новым этапом развития села", - отметила в ходе торжественной церемонии Назарова.

По ее словам, газификация сел – стратегическая задача. Она имеет и социальную важность, повышая качество жизни людей, и экономическую, давая возможность для развития новых производств. Поэтому в рамках своих депутатских полномочий Назарова ведет в этом направлении активную работу с обращениями жителей своего округа.

"Думаю, в течение ближайших нескольких лет уровень газификации сел в Сосновском районе доведем до 90%. Будет жить деревня – будет жить Россия", - подчеркнула депутат.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph