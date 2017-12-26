Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области Общество

Фото: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

Пуск газа состоялся в селе Панино в Сосновском районе Нижегородской области. Об этом пресс-служба депутата Госдумы РФ Натальи Назаровой сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, работы про прокладке сетей протяженностью 15 км полностью завершены, и финал этой работы ознаменовало зажжение символического факела.



"Уже с января жители Панино смогут подключать свои домохозяйства к газу. Я с радостью поздравляю их с этим важным событием, которое станет новым этапом развития села", - отметила в ходе торжественной церемонии Назарова.

По ее словам, газификация сел – стратегическая задача. Она имеет и социальную важность, повышая качество жизни людей, и экономическую, давая возможность для развития новых производств. Поэтому в рамках своих депутатских полномочий Назарова ведет в этом направлении активную работу с обращениями жителей своего округа.

"Думаю, в течение ближайших нескольких лет уровень газификации сел в Сосновском районе доведем до 90%. Будет жить деревня – будет жить Россия", - подчеркнула депутат.