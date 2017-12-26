"Ветлугахлеб" в Нижегородской области оштрафовано на 200 тысяч рублей за полученные работником ожоги Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ветлугахлеб" в Нижегородской области оштрафовано на 200 тысяч рублей за полученные работником ожоги. Об этом Государственная инспекция труда в регионе сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, 28 августа 2017 года кочегар разжигал горелку на котле с помощью проволоки с намоченной топливом ветошью на конце. Произошло возгорание и выброс пламени в помещение котельной. Пострадавший работник получил ожоги пламенем лица, рук и голени на площади 25% поверхности тела.

В ходе расследования установлено, что кочегар был принят на работу без профессионального обучения, вводного инструктажа и медосмотра.

Кроме того, на паровом котле не предусмотрены приборы безопасности, обеспечивающие своевременное и надежное отключение котла или его элементов при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации. Котел не обеспечен запально-защитными устройствами с контролем растопочного и основного факела. Блок управления автоматикой в котельной был отключен.

Помимо взыскания денег с АО, исполнительный директор и главный механик предприятия были оштрафованы 5 тысяч рублей каждый.