Последние новости рубрики Происшествия
26 декабря 2017 18:01  [75] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Сормовском районе
26 декабря 2017 17:45  [74] "Ветлугахлеб" в Нижегородской области оштрафовано на 200 тысяч рублей за полученные работником ожоги
26 декабря 2017 15:56  [159] Суд продлил арест экс-замначальника ГСУ при ГУ МВД Нижегородской области до 29 марта
26 декабря 2017 15:32  [113] Житель Воротынского района Нижегородской области подозревается в экстремистских действиях
26 декабря 2017 14:13  [256] Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Дзержинске Нижегородской области утром 26 декабря
26 декабря 2017 13:58  [137] Почти четыре тысячи бутылок продававшегося из контейнера алкоголя изъяла полиция в Нижнем Новгороде
26 декабря 2017 13:37  [152] Дознаватель предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий в Нижегородской области
26 декабря 2017 11:59  [463] Нижегородская гострудинспекция расследует случай электротравмы сотрудника "Волгоэлектросети"
26 декабря 2017 10:44  [212] Пожар в ангаре произошёл в Ленинском районе Нижнего Новгорода 25 декабря
26 декабря 2017 09:45  [573] Суд отказал нижегородскому экс-министру в снятии судимости
Происшествия

"Ветлугахлеб" в Нижегородской области оштрафовано на 200 тысяч рублей за полученные работником ожоги

26 декабря 2017 17:45  [74] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ветлугахлеб" в Нижегородской области оштрафовано на 200 тысяч рублей за полученные работником ожоги. Об этом Государственная инспекция труда в регионе сообщила 26 декабря 2017 года.

Согласно информации, 28 августа 2017 года кочегар разжигал горелку на котле с помощью проволоки с намоченной топливом ветошью на конце. Произошло возгорание и выброс пламени в помещение котельной. Пострадавший работник получил ожоги пламенем лица, рук и голени на площади 25% поверхности тела.

В ходе расследования установлено, что кочегар был принят на работу без профессионального обучения, вводного инструктажа и медосмотра.

Кроме того, на паровом котле не предусмотрены приборы безопасности, обеспечивающие своевременное и надежное отключение котла или его элементов при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации. Котел не обеспечен запально-защитными устройствами с контролем растопочного и основного факела. Блок управления автоматикой в котельной был отключен.

Помимо взыскания денег с АО, исполнительный директор и главный механик предприятия были оштрафованы 5 тысяч рублей каждый.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph