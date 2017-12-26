Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Сормовском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого в Сормовском районе. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 26 декабря 2017 года.

По версии следствия, 19 сентября текущего года обвиняемый находился в гостях у знакомого в квартире на ул. Льва Толстого. Поссорившись с хозяином, он нанес ему не менее 20 ударов ножом по голове и телу. От полученных телесных повреждений 51-летний потерпевший скончался. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся.

Уголовное дело по обвинению 38-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Обвиняемый вину признал полностью. Но указать причину, по которой он совершил преступление не смог, сославшись на проблемы с памятью. Сейчас уголовное дело направлено в суд.